ارتفاع الإصابات بكورونا في إيران إلى 50468 ألفا والوفيات الى 3160

أعلنت ​السلطات الإيرانية​ عن إرتفاع الإصابات ب​فيروس كورونا​ إلى 50468 ألفا والوفيات الى 3160.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانور، أعلن يوم أمس أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وصل إلى 3036 بزيادة 138 حالة وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وزاد عدد حالات الإصابة إلى 47593 حالة، مشيرا الى أنه "لدينا 2987 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة وشفي 15473 شخصا من المرض".