محكمة العدل الأوروبية تتهم وارسو وبودابست وبراغ بالتقصير بالتزاماتها في قضية المهاجرين

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بروكسل: أكدت محكمة العدل الأوروبية الخميس أن بولندا والمجر والجمهورية التشيكية لم تحترم قانون الاتحاد الأوروبي برفضها في أوج أزمة المهاجرين في 2015، استقبال مهاجرين وطالبي لجوء أعيد توطينهم انطلاقا من إيطاليا واليونان.

وفي قرار نشر الخميس، رأت محكمة العدل الأوروبية أن الدول الثلاث "قصرت في تنفيذ التزاماتها" عبر عدم احترامها للقرار الذي اتخذ بشكل جماعي من قبل الاتحاد بتحديد حصة لكل بلد لاستقبال اللاجئين.

ويفتح القرار الطريق لفرض عقوبات مالية محتملة على الدول الثلاث.