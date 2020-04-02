السيطرة على حريق بأكوام قمامة في نجع حمادي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي: سيطرت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي، صباح اليوم الخميس، على حريق شب في أكوام قمامة تتوسط المباني السكنية وقريتي نجع أبو إسكندر وتيتي بقرية بهجورة. حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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