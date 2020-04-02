أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 2-4-2-2020



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 جنيه و8 جنيهات.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و8 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

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الفلفل الرومي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

القلقاس بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 جنيهات و8.5 جنيه.

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3.5 و12.5 جنيه.