خلية الأزمة العراقية تنفى تمديد حظر التجوال لـ19 أبريل

نفت ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ بالعراق، ﺻﺪور أى ﻗﺮار بتمديد حظر اﻟﺘﺠﻮال إﻟﻰ 19 أبريل اﻟﺤﺎلي، ﻣﺒﻴﻨﺔ أنﱠ ﻛﻞ ﻣﺎ أﺷﻴﻊ في ﻫﺬا الشأن ﻣﺠﺮد ﺗﻜﻬﻨﺎت ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﻮﺿﻊ وﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ المستجد بالبلاد، وقال ﻋﻀﻮ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس "إن خلية اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻮمي ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋى، وﻳﻤﻜﻦ فعليا ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال إذا ﻣﺎ اقتضيت الأمور ذلك".
من جهتها أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد فيمحافظة أربيل .. وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الخميس.
وكانت دائرة صحة محافظة الديوانية بالعراق، أعلنت عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقالت مدير الدائرة لمياء الحسناوي، لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس "إن دائرتها سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين الكلي في المحافظة إلى سبعة حالات".
وكانت الديوانية، قد سجلت أمس، حالتي إصابة بالفيروس وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى عادل
وقال عبد المهدى - فى الاجتماع الثانى للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء الأربعاء - إن :"الوضع الصحى فى العراق جيد، وأرقام الاصابات بكورونا معقولة"، مبينا "اننا قد نشهد ازديادا فى الإصابات بكورونا خلال الأيام المقبلة".
وأضاف "من المصلحة الكشف عن المصاب بكورونا قبل تطوره وانتشاره"، لافتا إلى وجود تعاون كبير من البرلمان لتغطية الحاجة فى مواجهة كورونا.
وتابع "نعمل على توفير جميع متطلبات المواطنين فى ظل الأزمة الراهنة"، مشيرًا إلى "أننا نعمل أيضًا على اتخاذ قرارات عملية لخدمة الشعب فى ظل الظروف الصعبة".
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