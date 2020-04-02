الصين تتهم مسئولين أمريكيين بالوقاحة.. تعرّف على السبب

قالت وزارة الخارجية الصينية إن المسئولين الأمريكيين يدلون بتعليقات وقحة تلقي بظلال من الشك على تقارير الصين عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هواتشون ينغ، في تصريح صحفي، إن الصين تصرفت بطريقة منفتحة وشفافة بشأن تفشي الفيروس، الذي بدأ في البلاد أواخر العام الماضي.
وأضافت أنه يتعين على الولايات المتحدةالتوقف عن تسييس هذه القضية الصحية والتركيز بدلا من ذلك على سلامة شعبها.
وذكرت وسائل إعلامية أمريكية في وقت سابق أن تقريرًا سريًا قدمته الاستخبارات الأمريكية للبيت الأبيض، أكد أن الصين لم تقدم للعالم معلومات صحيحة بشأن مستويات تفشي فيروس كورونا لديها، وزيفت الكثير من المعلومات.
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