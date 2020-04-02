للمرة الثانية.. نتنياهو يدخل العزل الصحي

أفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخل مجددًا بالعزل الصحي، بعدما تبين إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، إصابة وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا، في

وقت ارتفع به عدد الإصابات والوفيات في البلد.

وجاء إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية بعد أن تبين أن نتيجة فحص كورونا لليتسمان وزوجته إيجابية.

وكشف موقع سكاي نيوز أن الوزير البالغ من العمر (71 عامًا) وزوجته سيدخلان الحجر

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الصحي، على أن تتم متابعة حالتهما الطبية.

وفي أعقاب الإعلان عن إصابة ليتسمان، أعلنت الوزارة أن العديد من مسؤوليها والموظفين الآخرين سيدخلون حجرًا صحيًا.

وكان وزير الصحة، وهو حاخام لا يحمل شهادة في الطب، موضع انتقادات في إسرائيل بسبب تصريحاته وقراراته المثيرة للجدل، إذ طالب باستثناء الكنس من قرارات منع التجمعات العامة، الأمر الذي يقول البعض إنه ساهم في تفشي الوباء.