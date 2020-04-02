6 وفيات و771 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الروسية، عن تسجيل ست وفيات و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، 595 منها في موسكو، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا بلغت بهذه الوفيات الجديدة 30 شخصًا،مضيفة أن ثلاثًا من الوفيات الجديدة سجلت في موسكو وحالة أخرى في مقاطعتها، إضافة إلى تسجيل وفاة واحدة في كل من إقليم بيرم وجمهورية الشيشان.
في الوقت نفسه، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا إلى 3548 شخصًا،
وغادر 45 شخصًا المستشفيات الروسية منذ أمس بعد تشافيهم بالكامل من الفيروس، وارتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 235 شخصًا.
وتظهر حصيلة اليوم أكبر قفزة في عدد الإصابات بكورونا في روسيا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.
ولا تزال موسكو تشكل أكبر بؤرة للفيروس في البلاد، وسجلت هناك 19 من إجمالي عدد الوفيات و2475 إصابة.
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