الجزائر توسع الحظر المنزلى الجزئى ليشمل 4 ولايات جديدة

أعلنت الحكومة الجزائرية، توسيع الحجر المنزلي الجزئي ليشمل 4 ولايات جديدة، إضافة للعشر ولايات المطبق بها حاليا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية مساء الأربعاء، إن إجراء الحجر الجزئى سيشمل ولايات بجاية زبرج بوعريريج (شمال شرق) وعين الدفلى (شمال) ومستغانم (شمال غرب)، من الساعة 7 مساء إلى 7 صباحا؛ على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من غد الخميس.

وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت منذ يوم 24 مارس الماضى الماضى حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7

مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا

وأصدر عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى الجمعة الماضية مرسوما يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلى الجزئى الى 9 ولايات، هى باتنة، تيزى وزو ، سطيف ، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس ، الوادى و تيبازة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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وأشار البيان إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر تمديد

إغلاق دور الحضانة والـمدارس والجامعات ومؤسسات التدريب، بالإضافة إلى استمرار تدابير تقييد الحركة المنصوص عليها بموجب إجراء الحجر الكلى المطبق على ولاية البليدة، والحجر الجزئى بولايات الجزائر العاصمة وباتنة وتيزى وزو وسطيف وقسنطينة والمدية وقسنطينة ووهران وبومرداس والوادى وتيبازة.

وقال البيان أنه تقرر استمرار غلق الأماكن التى تستقبل الجمهور والمحلات التجارية، وقف وسائل نقل الـمسافرين، ووقف الـمنافسات والأنشطة الرياضية.

وجددت الحكومة الجزائرية دعوتها للمواطنين للتحلى باليقظة والامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي، على النحو الذى أوصت به السلطة الصحية، مؤكدة أنه اتخاذ جميع التدابير من أجل ضمان الأمن الصحى والتموين المنتظم للمواطنين، فضلًا عن المساعدة اللازمة للأسر والأشخاص المتضررين من التدابير المتخذة.