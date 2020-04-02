ترحيل 300 فيلبينى مخالف فى الكويت من إجمالى 750 تقدموا طواعية للسفر

كشف مدير إدارة النقل الجوى فى الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عبدالله الراجحى، عن بدء الترتيبات للمرحلة الأولى لنقل مخالفى الإقامة من الجنسية الفيلبينية فى الكويت إلى الفيلبين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح الراجحي - في تصريح صحفى - أن أولى الرحلات الجوية ستنطلق من الكويت إلى مانيلا غداً الجمعة، وسيكون على متنها 300 فيلبيني من إجمالي 750 فيلبينيا تقدموا طواعية حتى الآن، للاستفادة من قرار

وزير الداخلية الكويتي، بتسفير المخالفين لقانون الإقامة دون أى غرامات عليهم، مع تحمل الكويت تكلفة تذاكر السفر.. مشيرا إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية ستقوم بتسيير تلك الرحلة، على أن تتبعها رحلات أخرى الى الفلبين.

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية الكويتية خلال الفترة المقبلة؛ لترتيب عودة المخالفين الذين سيشملهم قرار العفو إلى أوطانهم من باقي الجنسيات.

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يشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، كانت أعلنت أمس الأربعاء، بدء تلقي طلبات المخالفين لقانون الإقامة من الجنسية الفيلبينية؛ حيث تم أمس استقبال نحو 750 فيلبينيا وفيلبينية في مدرستي الإيواء المخصصة لهم في محافظة الفروانية، فيما يتم استقبال باقي الفيلبينيين المخالفين في الكويت حتى يوم 5 أبريل الجاري.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أصدر قرارًا يوم الإثنين الماضي، يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد، دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، مع إمكان عودتهم للبلاد مرة أخرى.