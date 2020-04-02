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المغرب تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت المغرب اليوم 22 حالة إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 676 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 39 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 29 شخصاً، وتم أيضاً استبعاد 2726 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 188 حالة، متبوعةً بمدينة مراكش بـ 126 حالة والعاصمة الرباط بـ 114 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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