طوكيو ترصد 90 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن طوكيو أكدت 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات تشهدها المدينة منذ بدء التفشي.
نقلت الوكالة ذلك عن مصادر لم تكشف عنها.
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