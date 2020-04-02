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طوكيو ترصد 90 إصابة جديدة بكورونا

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ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن طوكيو أكدت 90 إصابة جديدة بفيروس ، اليوم الخميس، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات تشهدها المدينة منذ بدء التفشي.

نقلت الوكالة ذلك عن مصادر لم تكشف عنها.

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