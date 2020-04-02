روسيا تسجل رقماً قياسياً بإصابات كورونا في يوم بلغ 771

قال مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قفز إلى 3548، اليوم الخميس، بتسجيل زيادة قياسية في يوم واحد بلغت 771 حالة.
وسُجلت الحالات في 76 من أقاليم روسيا التي يزيد عددها عن 80 إقليماً لكن ظلت موسكو هي بؤرة التفشي وسجلت 595 إصابة، وأودى الفيروس بحياة 30 شخصاً على مستوى البلاد.
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