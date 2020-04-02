سلطنة عمان تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 231.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم حسب ما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن 41 حالة قد تماثلت للشفاء، مشيرة إلى حالة وفاة واحدة.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.