قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده لن تشن حروبا، وذلك ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد إيران بدفع الثمن باهظا في حال هاجمت القوات الأمريكية في العراق.
وأضاف ظريف ”لا تدع أمراء الحرب يضللونك مرة أخرى، لإيران أصدقاء، لا يمكن لأحد أن يمتلك الملايين من الوكلاء“، مشيرا إلى أن ”إيران على عكس الولايات المتحدة، التي تكذب سرا وتخدع وتقتل، إيران تدافع عن نفسها علنا فقط“، بحسب تعبيره.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، في أول رد رسمي على ترامب، أن بلاده لن تبدأ الحرب، لكنها ”ستعلم أولئك الذين يشنونها دروسا“.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ”إيران ووكلاءها يخططون لمهاجمة المصالح الأمريكية في العراق“، متوعدا إياهم ”بدفع الثمن باهظا إذا ما أقدموا على ذلك“.
وكتب ترامب على ”تويتر“: ”بناء على المعلومات والمؤشرات المتوفرة، فإن إيران ووكلاءها يخططون لهجمات متتالية على قواتنا أو مصالحنا في العراق”.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يرد على تهديد ترامب لطهران بدفع الثمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.