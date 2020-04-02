منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا ستصل مليون والوفيات 50 ألفا خلال أيام

توقع مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، أن يصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى المليون والوفيات إلى 50 ألفا في غضون أيام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بمدينة جنيف السويسرية.

وقال غيبريسوس، إن “عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد سيصل إلى مليون، والوفيات إلى 50 ألفا خلال أيام”.

وأضاف: “لم يسبق للعالم أن واجه مثل هذا الوباء من قبل. فيروس مجهول وخطير”.

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وأعرب عن قلقه البالغ إزاء سرعة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى وجود إحصاءات أخرى تؤكد أن الوصول للأرقام التي ذكرها غيبريسوس سيكون خلال ساعات وليس أيام.

وتقل أرقام منظمة الصحة العالمية حول ضحايا كورونا عن بعض المراصد المتخصصة في إحصاء أعداد مصابي ووفيات الفيروس.