خريطة انتشار كورونا في المغرب.. جهة “الدار البيضاء سطات” تتصدر بـ188 إصابة- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة، المنشورة صباح اليوم الخميس، عن التوزيع الجديد لحالات الإصابة بالجائحة، المسجلة بالمغرب حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، لتؤكد استمرار جهة الدار البيضاء في صدارة عدد حالات الإصابة، بعدما ارتفع عدد الإصابات إلى 676 إصابة، بمجموع ربوع المملكة.

ومن مجموع الـ676 إصابة المسجلة حاليا، توجد 188 حالة بجهة الدار البيضاء سطات و126 حالة إصابة بجهة مراكش آسفي، ثم 114 حالة إصابة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و110 حالة إصابة بجهة فاس مكنا،.

وتوجد بجهة طنجة تطوان الحسيمة 45 حالة، ثم 29 حالة بالجهة الشرقية، و23 حالة بجهة الخنيفرة بني ملال، ثم 20 حالة بجهة درعة تافلالت، وبجهة سوس ماسة سجلت 18 حالة، وحالتين بجهة العيون الساقية الحمراء، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 29 حالة، مقابل تسجيل 39 وفاة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.