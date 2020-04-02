عاجل.. تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بكورونا بالمغرب.. الحصيلة: 676 حالة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 676 حالة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، بعد تسجيل 22 حالة جديدة.

واستقر عدد الوفيات المسجلة حتى الآن، في 39 وفاة، مقابل شفاء 29 شخصا.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2726 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.