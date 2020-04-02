شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قال مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قفز إلى 3548 اليوم الخميس بتسجيل زيادة قياسية في يوم واحد بلغت 771 حالة.
وسُجلت الحالات في 76 من أقاليم روسيا التي يزيد عددها عن 80 إقليما لكن ظلت موسكو هي بؤرة التفشي وسجلت 595 إصابة. وأودى الفيروس بحياة 30 شخصا على مستوى البلاد.
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