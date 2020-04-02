شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا .. 570 شخصا توفوا في دور رعاية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأصبحت فرنسا رابع دولة على مستوى العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات بسب الفيروس مستوى الأربعة آلاف لكن ذلك لا يشمل من توفوا خارج المستشفيات.
وارتفعت أعداد الوفيات في دور الرعاية مع تسجيل عشرات الحالات في مختلف أرجاء البلاد. وأحجم المسؤولون عن ربط الوفيات بشكل مباشر بفيروس كورونا نظرا للسن والحالة الصحية للمتوفين.
وقالت إدارة الصحة العامة في منطقة جراند-است في بيان "حتى 31 مارس آذار تأثرت 411 دارا للرعاية من إجمالي 620 دارا في المنطقة بفيروس كورونا".
وتقوم الأقاليم بحصر بيانات دور الرعاية ومن المقرر أن تورد هيئة الصحة العامة بيانات على مستوى البلاد في وقت لاحق اليوم.
ويقيم نحو مليون شخص في دور رعاية في فرنسا.
وحذر ممثلون عن دور رعاية المسنين في مارس آذار وزارة الصحة من أن مئة ألف قد يموتون إذا لم تنجح في السيطرة على الوضع.
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