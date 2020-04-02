شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة في سلطنة عمان إلى 231 إصابةً. وأفادت بأن 41 حالة مصابة تماثلت للشفاء.

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