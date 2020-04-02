شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : تعليقات أمريكا على عدد إصابات كورونا لدينا "وقحة " والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن المسؤولين الأمريكيين يدلون بتعليقات "وقحة" تلقي بظلال من الشك على تقارير الصين عن حالات الإصابة بفيروسات كورونا في البلاد.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ خلال إفادة صحفية يومية أن الصين تصرفت بطريقة منفتحة وشفافة بشأن تفشي الفيروس الذي بدأ في البلاد أواخر العام الماضي.

وأضافت أنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن تسييس قضية صحية والتركيز بدلا من ذلك على سلامة شعبها.