شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : تعليقات أمريكا على عدد إصابات كورونا لدينا "وقحة " والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ خلال إفادة صحفية يومية أن الصين تصرفت بطريقة منفتحة وشفافة بشأن تفشي الفيروس الذي بدأ في البلاد أواخر العام الماضي.
وأضافت أنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن تسييس قضية صحية والتركيز بدلا من ذلك على سلامة شعبها.
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