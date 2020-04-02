شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يقتل سفيرة الفلبين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أفادت صحيفة لبنانية اليوم الخميس بوفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان برناديتا كاتالا 62/ عامًا / بعد إصابتها بفيروس كورونا. وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم إن السفيرة كانت تعاني من مشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي وكانت تعالج في مستشفى قلب يسوع.

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