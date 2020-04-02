شكرا لقرائتكم خبر عن 35 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية، وهو نفس عدد وفيات يوم الثلاثاء. وسجلت اللجنة الوطنية للصحة اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.

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