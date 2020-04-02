شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : 68 % من إصابات كورونا القادمة من الخارج "إيرانية " والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن 241 حالة مؤكدة بفيروس كورونا قادمة من إيران وبنسبة بلغت 68% من الحالات المؤكدة القادمة من الخارج ، و 57 من بريطانيا ، و12 مصر ، و 8 ألمانيا ، و 8 العراق ، 27 دولة أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين : 68 % من إصابات كورونا القادمة من الخارج "إيرانية " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.