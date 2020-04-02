اخبار العالم

31  وفاة و6211 إصابة بـ"كورونا" في دولة الاحتلال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 31  وفاة و6211 إصابة بـ"" في دولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت وفيات في دولة الاحتلال، إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في دولة الاحتلال صباح اليوم الخميس نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية.

ووفقا للمعطيات، تم تسجيل 9 حالات وفاة في جراء الفيروس، خلال أقل من 24 ساعة، بينما شخص 501 مريض بالفيروس باليوم الأخير، علما أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة خلال أقل من أسبوعين.

وبموجب التقارير الطبية، فإن جميع الوفيات عانت من أمراض مزمنة وخطيرة، حيث تسبب إصابتها بالفيروس تدهور وضعها الصحي، وإخضاعها للعلاج المكثف والتنفسي.

فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التي تم تسجيها حتى صباح اليوم الخميس 6211 إصابة بينها 95 خطيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 31  وفاة و6211 إصابة بـ"كورونا" في دولة الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا