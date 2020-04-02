شكرا لقرائتكم خبر عن 31 وفاة و6211 إصابة بـ"كورونا" في دولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت وفيات فيروس كورونا المستجد في دولة الاحتلال، إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في دولة الاحتلال صباح اليوم الخميس نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية.

ووفقا للمعطيات، تم تسجيل 9 حالات وفاة في جراء الفيروس، خلال أقل من 24 ساعة، بينما شخص 501 مريض بالفيروس باليوم الأخير، علما أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة خلال أقل من أسبوعين.

وبموجب التقارير الطبية، فإن جميع الوفيات عانت من أمراض مزمنة وخطيرة، حيث تسبب إصابتها بالفيروس تدهور وضعها الصحي، وإخضاعها للعلاج المكثف والتنفسي.

فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التي تم تسجيها حتى صباح اليوم الخميس 6211 إصابة بينها 95 خطيرة.