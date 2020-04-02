شكرا لقرائتكم خبر عن 31 وفاة و6211 إصابة بـ"كورونا" في دولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا للمعطيات، تم تسجيل 9 حالات وفاة في جراء الفيروس، خلال أقل من 24 ساعة، بينما شخص 501 مريض بالفيروس باليوم الأخير، علما أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة خلال أقل من أسبوعين.
وبموجب التقارير الطبية، فإن جميع الوفيات عانت من أمراض مزمنة وخطيرة، حيث تسبب إصابتها بالفيروس تدهور وضعها الصحي، وإخضاعها للعلاج المكثف والتنفسي.
فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التي تم تسجيها حتى صباح اليوم الخميس 6211 إصابة بينها 95 خطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 31 وفاة و6211 إصابة بـ"كورونا" في دولة الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.