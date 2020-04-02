شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تلزم المواطنين بالكمامات وتحذر من عقوبات للمخالف والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت الحكومة الفلبينية اليوم الخميس ، المواطنين بارتداء الكمامات لدى الخروج في الجزيرة

الرئيسية بالبلاد، التي تخضع للإغلاق لمدة شهر لوقف تفشي فيروس كورونا.

وتخضع جزيرة لوزون، التي يقطنها أكثر من نصف سكان الفلبين البالغ عددهم 100 مليون نسمة، للإغلاق منذ 16 مارس الماضي. وقالت الحكومة إن السلطات مازالت تدرس ما إذا كان سوف يتم إلغاء إجراءات الاغلاق أو تمديدها.

وقال المسؤول الحكومي كارلو نوجراليس " دعوني أكرر، إذا اضطررت للخروج من من منزلك، عليك ارتداء كمامة ".

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وأضاف يمكن استخدام أي شىء آخر غير الكمامة ، ولكن يجب تغطية الأنف والفم.

ويمثل هذا الأمر تغيرا في تعليمات وزارة الصحة السابقة التي قالت فيها إن على المرضى أو العاملين في المجال الطبي فقط ارتداء الكمامة، وذلك بهدف ضمان توافر إمدادات كافية من الكمامات لمن هم أكثر احتياجا لها.

وأضاف نوجراليس أن وحدات الحكومة المحلية ربما تفرض عقوبات على من ينتهك هذه الأوامر.