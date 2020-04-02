وزراء خارجية الناتو يبحثون "التعامل" مع كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

يجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في وقت لاحق الخميس، لمناقشة تعامل دولهم مع جائحة كورونا العالمية، مع التأكيد على أن الحلف لا يزال مستعدا للدفاع عن نفسه.



وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج الأربعاء "هدفنا الأساسي هو ضمان ألا تتحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة أمنية".

وتعقد المناقشات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وذلك للمرة الأولى بسبب قيود السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي/البدني، الهادفة للحد من تفشي الفيروس.

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ومن المقرر أن يناقش الوزراء سبل تنسيق جهود الاستجابة بشكل أوثق.

وأسهم الحلف في توصيل إمدادات طارئة إلى أعضائه الأكثر تضررا مثل إيطاليا وإسبانيا، بينما تساعد القوات المسلحة الوطنية الإجراءات المحلية في مكافحة الأزمة.

ومن المتوقع أن يجدد الوزراء التأكيد على عزم الناتو واستعداده للرد على أي أعمال عدائية.