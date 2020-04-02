قرقاش : كورونا ازمة صحية ذات أبعاد إقتصادية وإجتماعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 الخليج 365 أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، أن أزمة فيروس كورونا أزمة صحية ذات أبعاد إقتصادية واجتماعية حيوية.

Advertisements وقال في تغريدة له، "عطاء في عملي وسلامة في بيتي يمثل التوجه المتوازن والسليم في الجمع بين الوقاية المجتمعية واستدامة الأعمال" . وأضاف "لابدّ لنا من المواءمة الدقيقة بين الهدفين للتصدي لهذا التحدي" .

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