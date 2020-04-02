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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل جنديين وإصابة 11 في هجوم لطالبان بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قتل جنديين اثنين، الخميس، وإصابة 11 آخرين جراء هجوم شنته حركة طالبان في ولاية كابيسا شمال شرقي أفغانستان.
وأفادت وسائل إعلامية محلية بأن الهجوم وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
ونقلت عن مسؤولين محليين قولهم "إن 3 من عناصر حركة طالبان قتلوا" في تبادل لإطلاق النار.
وجاء الهجوم بعد يوم واحد من الانفجار الذي خلف 7 قتلى مدنيين في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما قال مسؤولون محليون إن مسلحي طالبان يسيطرون على منطقة واسعة من الإقليم بينها جريشك.
وتأتي تلك الحوادث مع ترقب بدء المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان.
ووافقت طالبان على المفاوضات في إطار اتفاق وقعته مع الولايات المتحدة أواخر فبراير/شباط، لكن الحوار الذي كان مقررا أن يبدأ في أوسلو في العاشر من الشهر الماضي تأخر بسبب خلاف حول تبادل سجناء.
ولم يعلن حتى اليوم أي موعد جديد لمباشرة الحوار المعلق.
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