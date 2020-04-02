ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في الكويت إلى 81

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، عن شفاء حالة واحدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس في الكويت إلى ٨١ حالة.



وكانت الوزارة أعلنت، الأربعاء، عن تسجيل 28 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة إلى 317 حالة.

وقال الدكتور عبدالله السند، المتحدث باسم الوزارة الكويتية، إن الحالات موزعة على 3 مرتبطة بالسفر، الأولى لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالتان لمقيمين يحملان الجنسية الهندية مرتبطتين بالسفر للهند.

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وأضاف السند، في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، أن الحالات المخالطة لحالة مرتبطة بالسفر بلغ عددها 22 حالة هي 18 من الجنسية الهندية وحالة من الجنسية النيبالية، مخالطين لحالة تحت التقصي الوبائي وجميعهم في الحجر الصحي المؤسسي.

وذكر أن هناك حالة لمقيم من الجنسية البنجلاديشية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر للهند، وأخرى لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي.

ولفت إلى أن هناك 3 حالات (تحت التقصي الوبائي)، هي حالتان من الجنسية الهندية وأخرى بنجلاديشية.