شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".

Advertisements ووفقا للوزارة أصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة بفيروس كورونا في السلطنة 231 حالة، وحالة وفاة واحدة لمواطن عماني (72 عاما). وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن 41 حالة قد تماثلت للشفاء، داعية الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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