شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس المملكة: توقعات بهطول أمطار رعدية على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الخميس، 02/نيسان/2020.



وقالت: بمشيئة الله تعالى؛ هطول أمطار رعدية على جازان، عسير، الباحة ونجران وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة والرياض والشرقية.

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