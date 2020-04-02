الصحة الكويتية: إرتفاع إجمالي المتعافين من كورونا الى 81

أعلن ​وزير الصحة​ ​الكويت​ي باسل الصباح شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 81 حالةً، مشيرا الى أنه سيتم نقل هذه الحالة إلى ​الجناح​ التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

وقد قال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم ​الحكومة الكويتية​ طارق المزرم، إن السلطات الصحية تدرس بالتعاون مع ​وزارة الداخلية​ بعناية وتمعن، اتخاذ القرار المناسب في شأن ​حظر التجول​، خاصة أن أي قرار يتم اتخاذه، سواء الحظر الجزئي أو الكلي، أو الحظر على بعض المناطق، ستكون له تبعات.