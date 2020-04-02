الصحة الكويتية: إرتفاع إجمالي المتعافين من كورونا الى 81

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 81 حالةً، مشيرا الى أنه سيتم نقل هذه الحالة إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.
وقد قال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن السلطات الصحية تدرس بالتعاون مع وزارة الداخلية بعناية وتمعن، اتخاذ القرار المناسب في شأن حظر التجول، خاصة أن أي قرار يتم اتخاذه، سواء الحظر الجزئي أو الكلي، أو الحظر على بعض المناطق، ستكون له تبعات.
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