ظريف: إيران ليس لها وكلاء كما يزعم ترامب بل أصدقاء وهي لا تبدأ بالحروب

أشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريق الى أن "إيران ليس لها وكلاء كما يزعم الرئيس الاميركي دونالد ترامب بل أصدقاء وهي لا تبدأ بالحروب لكن تلقن الدروس لمن يفعلون ذلك​​​​​​​".

هذا وكان حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران وحلفاءها في العراق من دفع "ثمن باهظ" إذا ما هاجموا القوات الأميركية المنتشرة في العراق، وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت قبل أيام عن مسؤول أميركي أن كتائب حزب الله العراقي تسعى لمهاجمة مصالح عسكرية أو دبلوماسية أميركية في العراق.

واضاف ترامب في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي:"بناء على معلومات، تخطط إيران أو حلفاؤها لهجوم مباغت يستهدف قوات أميركية أو منشآت في العراق"، مضيفا "إذا حدث ذلك فإن إيران ستدفع ثمنا باهضا جدا".