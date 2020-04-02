سفير لبنان بجنوب أفريقيا: حوالي 800 شخص قد يستوفون الشروط التي وضعتها الدولة للعودة

لفت سفير ​لبنان​ ب​جنوب أفريقيا​ قبلان فرنجية في حديث تلفزيوني إلى انه "كان من الواضح اننا سنصل إلى هذه المرحلة مع تفشي ​فيروس كورونا​ وعندما تحركت ​الحكومة​ عن حق كان تحركها بالوقت المناسب". وأوضح ان "فيروس كورونا في جنوب أفريقيا يتفشى بوتيرة سريعة، والوضع ممكن ان يذهب إلى الاسوأ والبعض يفضل ان يكون مع أهله في لبنان".

وشدد على انه "نحن جاهزون ولسنا بحاجة لعديد اضافي من ​وزارة الخارجية​، وهناك حوالي 800 شخص قد يستوفون الشروط التي وضعتها ​الدولة​ للعودة إلى لبنان، وبالتالي ان عددا ضئيل جدا من الجالية سيعود لوطنه ونحن ننتظر ان يتحدد سعر بطاقة السفر".