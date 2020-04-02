خادم رعيّة الكفور: ما نعيشه اليوم لا بد أن ينتهي لنعود الى سابق أيامنا

توجه خادم رعيّة ​الكفور​ ​قضاء النبطية​ الخوري يوسف سمعان، الى أبناء الرعية، قائلا: "في اطلالتي الأولى عليكم من رقم الرعية الخاص، أحببت أن أتوجه اليكم برسالة بركة وسلام، لكم ولعيالكم في هذا الزمن المبارك وعلى مشارف أسبوع الالام الذي نختمه بموت وقيامة الفادي تمهيدا للاحتفال بالقيامة المجيدة"، مشيرا الى "أننا كنت أنتظر هذه المحطات لأنها تجمعني بكم كبارا وصغارا فيتحول العيد معكم عيدين؛ ولكن الظروف القاهرة شاءت أن نتواصل معكم عن بعد حفاظا على سلامة الجميع".

ولفت الى "أننا لربما نقول وأي عيد هذا لا يجتمع ولا يلتقي فيه الأحبة، ولكن للضرورة أحكام وما نعيشه اليوم لا بد أن ينتهي لنعود الى سابق أيامنا والعمر أمامنا والأعياد"، مشددا على أن "المناسبات رغم الاوضاع​​​​​​​ لن تمر كأيام عادية فسأحتفل بها في الكنيسة الجديدة ولكن دون مشاركتكم وحفاظا عليكم وسنحاول مع لجنة الوقف الجديدة أن نطل عليكم مباشرة وقت الاحتفالات، ونعلمكم بذلك في حينه. ستكونون في صلاتي وذبيحتي واحتفالاتي ، ستكونون جرحي النازف الى أن يلتئم بحضوركم ومشاهدتكم عندما يزول عنا الوباء".

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