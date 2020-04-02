نجم: الأحداث منذ 17 تشرين حتى اليوم لم تعلِّم بعض الاحزاب والتيارات شيئا

اعرب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​نزيه نجم​ في تصريح عن اسفه لأن "الأحداث والتطورات منذ 17 تشرين الماضي حتى اليوم لم تعلِّم بعض الاحزاب والتيارات شيئاً"، مشيرا الى "أنهم يتناتشون الحصص ويتصارعون عليها ضمن ​حكومة​ زعموا انها حكومة اختصاصيين، ليتبين ان اختصاصها توزيع مغانم المناصب على متعطشي ​السلطة​، بينما الناس تعاني الامرين في لقمة عيشها، وصحتها المهددة، واموالها المفقودة، ووظائفها التي ضاعت، واشغالها التي تعطلت"، مضيفا: "يتحاصصون ويتقاسمون البلد، متناسين ان هذا الاداء خرَّب ​لبنان​، والاستمرار بهذا النهج سيقضي عليه نهائياً".

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