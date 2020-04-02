الخارجية الفلبينية تعلن وفاة سفيرتها لدى لبنان بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية ​الفلبين​ية، في بيان أن "كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين سفيرة الفلبين في ​لبنان​ برنارديتا كاتالا، توفيت فجر اليوم، في مستشفى بلبنان، عن عمر 62 عاما، نتيجة لمضاعفات الإصابة ب​فيروس كورونا​"، مشيرة الى أن "كاتالا عملت في السلك الدبلوماسي لمدة 27 عامًا كدبلوماسي محترف وكانت خدمة البلاد السمة المميزة لمسيرة السفير كاتالا في الخدمة الخارجية المتميزة. وقد عملت كاتالا في مناصب رئيسية في كوالالمبور وجاكرتا وعملت أيضًا كمديرة جوازات "حيث قدمت خدمة الخط الأمامي لملايين الفلبينيين". ​​​​​​​

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