عناصر بلدية القاع ضبطوا "بيك اب" ينقل عمالا زراعيين دون مراعاة شروط الحماية من انتقال كورونا

ضبط عناصر خلية الازمة التابعين لبلدية ​القاع​ صباح اليوم في سهل القاع الزراعي ​سيارة​ بيك اب تنقل عمالا زراعيين سوريين بشكل مزدحم ودون مراعاة ادنى شروط الحماية من انتقال وتفشي ​فيروس كورونا​، وعلى الاثر وبتوجيه من رئيس ​البلدية​ ​بشير مطر​، سطرت شرطة البلدية ​محاضر ضبط​ مشددة بحق المزارع الذي يستقدم ​العمال​ وبحق صاحب سيارة النقل وتم التشديد على ضرورة نقل العمال بطريقة متباعدة حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم.

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