الاب عازار: لا اؤيد الغاء الامتحانات الرسمية والمدارس لا تبغي الربح

لفت رئيس اتحاد ​المدارس الكاثوليكية​ الاب ​بطرس عازار​ في حديث اذاعي الى اننا "مدعووين الى معالجة الامور بروية ودون اتهامات متبادلة"، مشددا على اننا "نمر بصعوبة كبيرة وهذا ما يجعلنا نتوجه الى ادارة المدارس والى المعلومين وغيرهم وان ندعوهم الى مزيد من التفاهم لنعبر هذه المرحلة الخطرة التي تطال الجميع ومن هنا على ​الدولة​ ان تجد الحل الاساسي لكل هذه الازمات".

واشار الى أن "هناك عدة مبادرات ونتمنى ان تجد طريقها الى الحل أولها مطالبة الدولة ان تدفع ما عليها للمدارس المجانية"، مشددا على أنه "كان لدي كلام عالي النبرة لدى وزير التربية ​طارق المجذوب​ بهذا الخصوص"، مؤكدا اننا "نحاول ان نطلب التضامن بين الاستاذ والاهل والمدرسة لعبور هذه المرحلة".

وشدد على أن "المدارس لا تبغي الربح وموازنات واضحة"، مشيرا الى أنه "وفي حال تم ايجاد مخالفة في اي مدرسة عندها فلتحول الى ​القضاء​".

واضاف: "لا اؤيد الغاء ​الامتحانات الرسمية​ والانقاذ للعام الدراسي يكون بالتعويض على التلاميذ"، ومشيرا في نفس الوقت الى أنه "سابقا وعلى ايام الحرب اعطيت ​السنة​ بسنتين".