النشرة: تجاوب تام من قبل المواطنين في حاصبيا بالتعبئة العامة والطوارئ الصحية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن المنطقة لا توال ملتزمة بالتعبئة العامة والطوارئ الصحية و​حظر التجول​ ابتداءا من ​الساعة​ السابعة مساءا في ظل تجاوب تام من قبل المواطنين في ملازمة ​الحجر المنزلي​ لقناعتهم بأن تطبيق قرارات ​وزارة الصحة​ و​الحكومة​ هي الداء الوحيد لمواجهة فيروس ​الكورونا​ فخلال ساعات الليل تنعدم الحركة على الطرقات وكذلك داخل قرى وبلدات المنطقة باستثناء دوريات ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ لقمع اية مخالفة وتشددها على ملازمة المواطنين منازلهم أما في ساعات ​النهار​ فتبدو الحركة خجولة وتقتصر على التزود بالحاجات الضرورية في وقت نجحت فيه القوى الأمنية بالتعاون مع شرطة ​البلديات​ تنظيم حركة الموظفين أمام ماكينات الصرافات الالية في تطبيق قواعد السلامة

وبموازاة ذلك تستمر دوريات القوى الأمنية في مراقبة الحركة أمام السوبرماركات والمحال المستثناة من قرارات التعبئة العامة لجهة التعقيم وعدم الاكتظاظ أمام وداخل المحلات فيما تستمر أعمال التعقيم من قبل البلديات بالتعاون مع ​الصليب الأحمر اللبناني​ و​الدفاع المدني​.