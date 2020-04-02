عبدالله: لا أمل بدولة قانون من دون قضاء مستقل

وجه النائب ​بلال عبدالله​ عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "سؤالا مشروعا للمعنيبن، أين أصبحت ​التشكيلات القضائية​؟ ومن الذي يعترض وعلى من؟ الجميع دون استثناء، راهنوا على رئيس مجلس ​القضاء​ الأعلى القاضي ​سهيل عبود​، وعلى مدعي عام التمييز،القاضي ​غسان عويدات​. فلترفع كليا اليد السياسية عن القضاء . لا أمل بدولة قانون، من دون قضاء مستقل". إضغط للمزيد

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