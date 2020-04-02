فرض الحجر الصحي على مخيم باليونان بعد تأكد إصابة مهاجرين بكورونا

أعلنت ​وزارة​ ​الهجرة​ اليونانية ان السلطات فرضت الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين بعد أن تأكدت إصابة 20 من طالبي اللجوء ب​فيروس كورونا​. وأجري تحليل الفيروس على 63 مهاجرا بعد اكتشاف إصابة مهاجرة (19 عاما) دخلت ​مستشفى​ في ​أثينا​ لتلد وأصبحت أول حالة إصابة مسجلة بين آلاف من طالبي اللجوء الذين يقيمون في مخيمات مكدسة في مختلف أرجاء البلاد. وفي وقت سابق هذا الأسبوع كانت السلطات تحاول معرفة من أين التقطت ​المرأة​ العدوى وتنظر في احتمال أن تكون التقطتها من المستشفى.

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