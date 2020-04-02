قاسم هاشم: لوضع حد لجشع وتلفت القطاع المصرفي

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى أنه "اذا كانت ​الحكومة​ مهتمة ب​التعيينات​ اليوم يبقى الاهم هموم الناس وقضاياهم الحياتية واستمرار ​المصارف​ في اعتماد التكاذب والنفاق لاذلال الناس و​سرقة أموال​ المودعين"، مشددا على أن "هذا ما يجب ان يكون بندا أساسياً على طاولة ​مجلس الوزراء​ على أهمية التعيينات لوضع حد لجشع وتلفت ​القطاع المصرفي​ لانه ليس هناك من ذريعة للتهرب من إعطاء المودع جزءا من حقه او دفع الرواتب لاصحابها عندما تكون بالعملات الأخرى".

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