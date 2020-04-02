لفت نقيب المعلمين رودولف عبود في حديث اذاعي الى انه "يمكن هناك في العام الدراسي المقبل استكمال للعام الدراسي الحالي اذا لزم الامر".
وشدد على أننا "نحاول الهروب من الافادات لأنها تخلق لنا مشاكل للدخول الى الجامعة"، مشددا على اننا "طالبنا الوزارة على ان تضع شروط واضحة لمن يحق له ان يقدم طلب حر"، مضيفا: "يمكن الاتكال على علامات المدارس لنعوض عن الافادات التي تعطى مجانا"، ومؤكدا أنه "يجب تعديل مواعيد اجراء الامتحانات الرسمية وفق تطورات الاوضاع ولاتزال هناك امكانية لاستكمال العام الدراسي."
كانت هذه تفاصيل خبر عبود: لتعديل مواعيد اجراء الامتحانات الرسمية وفق تطورات الاوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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