نسبة المدخنين عالميًّا إلى تراجع

كثيرة هي التحذيرات التي تعلو من أجل كفِّ المدخنين عن استهلاك السجائر، والتي تأتي من منظمة الصحة العالمية والأطقم الطبية وحكومات الدول التي حظرت، فيمعظمها،اللجوء إلى أي مادة إعلانية تروج للسجائر، وذلك بهدف توفير بيئة أكثر صحة وسلامة بالنسبة إلى المدخنين والمحيطين بهم، وخصوصًا الأطفال.

مع اختراع الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الخلوية والأكسسوارات الذكية كمثل "ألكسا"، والساعات الذكية التي لاقت انتشارًا واسعًا، وطائرات "درون" الصغيرة للتصوير الفردي بتقنية جديدة، أيَّ ابتكار قد يكون ذاك الذي جعلأكثر من 10ملايين مدخِّن بالغيتحوَّلون إليهفي غضون ستسنوات،ولا تزال الأرقام إلى ارتفاع يوميًّا؟ ليس من الكماليات هو، بل ثورة رأى فيها الملايينحول العالم حلًّا نهائيًّا لإقلاعهم عن التدخين.

إنه IQOS، الجهاز الأكثر ابتكارًا الذي طرحته شركة "فيليب موريس إنترناشونال" والقائم على تقنية تسخين التبغ بدلًا من حرقه، تماشيًا مع سياستها الرامية إلى توفير بيئة خالية من الدخان.وبالأرقام، تتوقع "فيليب موريس" أن ينتقل ما لا يقل عن 40 مليون مدخن بالغ إلى IQOS بحلول العام 2025.

بحسبالمقالات العلمية المثبتة التي تنشرها منظمة الصحة العالمية، فإن "هناك حوالى 4000 مادة كيميائية معروفة في دخان التبغ،بينها 250 مادة ضارة على الأقل، وأكثر من 50 مادةتُعرف بأنها قد تسبب السرطان لدى البشر". تزامنًا، تبيَّن بحسب الدراسات العلمية أن الضرر الحقيقي يكمن في عملية حرق التبغ، وليس في النيكوتين، فيحد ذاته، في حين أن IQOS يقوم على تسخين التبغ على حرارة 350 درجة مئوية. وبالتالي، هو يصدر بخارًا عوضًا عن الدخان، فيتبدد سريعًا وبنسبة مواد كيميائية أقل بـ 95%، ولو أن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاضًا في المخاطر بنسبة 95%، إذ إن IQOS لا يخلو من الضرر، ويؤدِّي إلى الإدمان بما أنه يحتوي النيكوتين. ومن هنا، ليس غريبًا أن يتهافت الملايين من المدخنين البالغين على الإقلاع عنالسجائر العادية بمجرد إيجادهم حلًا يغنيهم عن التدخين ويكون خيارًا أفضل من السجائر، إذ يبقي على المتعة نفسها وجرعة النيكوتين عينها، اللتين توفرهما لهم السجائر،ولو أنه حل غير خالٍ من المخاطر.

إذًا، مع IQOS، تتجهأرقام المدخنين إلى الانخفاض عالميًّا، والفضل يعود إلى التصميم والتطوير اللذين قامت بهما"فيليب موريس" بناءً على دراسات أجرتها منذ العام 2008، مستثمرةً أكثر من 7 مليارات دولار أميركي، حتى اليوم.وفيما يحتل IQOS مكانةً متقدمة في المجتمعات، حتى بتنا نراه في كل الأماكن، عملت الشركة من دون كلال على إصدار نسخٍ مستحدثة منه تكون عملية أكثر كمثل DUOIQOS 3 وIQOS 3 Multi الذي يوفر استخدام الجهاز 10 مرات متتالية من دون الحاجة إلى شحنه.وبعد توافر الأجهزةرسميًّا منذ قرابة الشهرين في لبنان، يُتوقع أن يزداد عدد المدخنين البالغين المنتقلين إلى IQOSفي البلاد.

ولعلَّ من بين أكثر الأمور اللافتةأن جميع مستخدمي IQOS اختبروا بأنفسهم أن البخار الصادر عن الجهاز لا يترك أثرًا على الأثاث، أو اصفرارًا على الأسنان أو رائحة كريهة، وأن IQOS يوفرطعمًا شبيهًا بالسجائر وتجربة مماثلة. وهم ينصحون بالتالي للمدخنين البالغين بالانتقال إلى IQOS، نظرًا إلى الفرق الإيجابي الذي لاحظوه على كل الصعد.

إذًا، براءات الاختراع التي وصلت إلى أكثر من 4600 براءة مع أكثر من 6300 طلب في طور التحقيقعلى منتجات الشركة الخالية من الدخان، لم تأتِ عن عبث.وفي حين تصر "فيليب موريس" نفسها على أن الابتعاد عن منتجات التبغوالنيكوتين بكل أشكاله هو الحل الأفضل، رافضةً قطعًا أن تتوجه بأجهزتها إلى القاصرين أو غير المدخنين أو المدخنين السابقين، تحث كل مدخن بالغ، حتى من مستهلكي منتجات السجائر التي تصنعها الشركة بنفسها، إلى الانتقال إلى بيئة خالية تمامًا من التدخين مع جهازIQOS!

هذا المقال برعاية فيليب موريس لبنان