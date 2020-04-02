سعد: للتشدد بالإجراءات الوقائية والاستمرار بتنفيذ مقررات مجلس الوزراء

شدد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ على "ضرورة التشدد بالإجراءات الوقائية والاستمرار بتنفيذ مقررات ​مجلس الوزراء​ لجهة التعبئة وعدم التجول لأنهما السبيل الوحيد للحد من انتشار الوباء". وناشد سعد وزير الداخلية و​البلديات​ والمسؤولين المعنيين من محافظين وقائمقامين "العمل على تنظيم ​العمالة السورية​ وحركة تجولهم بشكل يحميهم ويحمي قرانا ومناطقنا من تفشي ​كورونا​ معلقا أهمية كبرى على دور البلديات واتحاداتها و​المخاتير​ لجهة ضبط وتنظيم تواجد السوريين كل في نطاق مسؤوليته وبالتنسيق مع المسؤولين في كل قضاء لأن أي خلل في هذا المجال سيؤدي إلى ​انفجار​ القنبلة الموقوتة الذي لطالما حذرنا منه"، منبها من "التلاعب بالخطة الامنية التي على الجميع الالتزام بتطبيقها"، مؤكدا "أن أي خلل او خرق في تنفيذها سيؤدي إلى انتاج المزيد من بؤر الوباء وعندها لن ينفع الندم".

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