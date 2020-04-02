وزارة الصحة أعلنت عن خط ساخن جديد للتبليغ عن حالات فيروس كورونا

اعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن بدء العمل بدءا من ظهر اليوم بخط ساخن جديد للتبليغ عن ​حالات​ ​فيروس كورونا​ على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459.

على أن يتوقف استقبال الإتصالات على الرقم الذي اعتمد في الفترة السابقة 76592699

وتذكر الوزارة المواطنين بالإسراع وعدم التردد في الإتصال للحصول على المشورة اللازمة.