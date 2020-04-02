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وزارة الصحة أعلنت عن خط ساخن جديد للتبليغ عن حالات فيروس كورونا

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اعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن بدء العمل بدءا من ظهر اليوم بخط ساخن جديد للتبليغ عن ​حالات​ ​فيروس ​ على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459.

على أن يتوقف استقبال الإتصالات على الرقم الذي اعتمد في الفترة السابقة 76592699

وتذكر الوزارة المواطنين بالإسراع وعدم التردد في الإتصال للحصول على المشورة اللازمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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