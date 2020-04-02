شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يطالب بتقنين أسواق اليوم الواحد بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احال مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة للحكومة عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب ومن بينها تقرير عن اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الزاهد بشأن تقنين وتجهيزأسواق متعددة "اليوم الواحد" بمدينة العاشر من رمضان .

وأوصت اللجنة وزارتى الإسكان و التنمية المحلية بتنفيذ المقترح وأن تقوم وزارة التخطيط بإدراجه بخطة العام المالى.

وأشارالتقرير الى أن النائب أكد ضرورة تقنين أسواق اليوم الواحد بمدينة العاشر من رمضان حيث يقام عدد من الأسواق، مطالبا بجعل الأسواق حضارية ومحاطة بالأسوار وبها مظلات وأرضية ممهدة من أجل سرعة النظافة وأماكن انتظار للسيارات وحنفيات للحريق وتواجد أمنى.

Advertisements

وذكر التقرير أن المهندس شريف عبد البديع محمد نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أكد أن الجهاز ليس لديه مانع من الموافقة على هذا الاقتراح، لافتا الى أنه يتم بالفعل تجهيز أسواق اليوم الواحد بمدينة العاشر من رمضان بحيث يتم انشاؤها بين الحى 15 والحى 16 وأنه يتم تطوير السوق الذى يقام يومى الخميس والجمعة وتجهيزه بإلانارة والمظلات والأرضيات بما يتناسب مع طبيعة العاشر من رمضان وعلى غرار مركز خدمات الحى الأول بجوار منطقة البنوك.

وأشار الى وجود أسواق متعددة بالعاشر من رمضان مثل سوق الكور هاوس الذى يخدم المرحلة الأولى من المدينة والسوق الموجود فى المجاورة 59و39 الذى يخدم المرحلة الثانية من المدينة بالاضافة الى سوق الحى العاشر "ابنى بيتك"ويخدم المرحلة الثالثة من المدينة.